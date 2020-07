Napoli-Real Madrid, maxi affare di mercato? Dalla Spagna: “ADL vuole quattro giocatori”

In casa Napoli il calciomercato è ormai all’ordine del giorno. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di regalare a Rino Gattuso uno grande squadra e la testimonianza di ciò è la trattativa per l’approdo in azzurro di Victor Osimhen, talento 21enne del Lille. Tuttavia, la trattativa si sarebbe complicata.

Secondo quanto riportato dalla Spagna, l’alternativa numero uno al calciatore nigeriano sarebbe Luka Jovic, attaccante del Real Madrid.

Il bomber dei blancos, in questa stagione non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale, motivo per il quale il presidente Florentino Perez ha deciso di metterlo sul mercato ad una cifra inferiore rispetto al prezzo pagato lo scorso anno per acquistarlo, 60 milioni di euro.

Con 40 milioni, Aurelio De Laurentiis potrebbe acquistare un grande calciatore con ampi margini di miglioramento.

Inoltre, tra Real Madrid e Napoli, come riportano dalla Spagna, quest’anno potrebbe esserci un maxi affare come qualche anno fa. Il presidente azzurro, infatti, sarebbe interessato non solo a Luka Jovic, ma anche a Nacho, Vazquez e Rodriguez. Dal Real, quindi, potrebbero arrivare addirittura tre o quattro calciatori. Ciò riporta alla mente quanto accaduto nell’era Rafa Benitez, dove dal Real Madrid arrivarono Raul Albiol, Gonzalo Higuain e José Maria Callejon. Tutti i colpi si sono poi rivelati dei veri affari.