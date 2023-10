Napoli-Real Madrid, oggi la conferma: Rrahmani è ancora out e non in grado di giocare

Rudi Garcia dovrà fare a meno di due calciatori fondamentali della rosa azzurra in vista della partita di martedì sera, alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarà confermata l’emergenza in difensa anche per la partita contro i blancos, con Rrahmani e Juan Jesus che saranno fermi ai box per infortunio.

Si è cercato fino all’ultimo di provare a recuperare Rrahmani ma, alla fine, anche lui ha alzato bandiera bianca. Il ritorno del centrale è ora previsto per la partita contro la Fiorentina che si giocherà dopo la sosta.

Contro il Real Madrid, quindi, sarà confermata la coppia difensiva di queste ultime gare di campionato, ovvero Ostigard e Natan. Bisogna capire come si comporteranno davanti a calciatori di un livello certamente superiore rispetto alle ultime partite di Serie A.