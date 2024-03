Napoli, rebus allenatore. Santini disse: “ADL ha contattato Gasperini, c’è l’okay del tecnico”

Si è parlato tanto del Napoli che verrà, perfino quando ancora Rudi Garcia era seduto sulla panchina azzurra. Ora che c’è Francesco CAlzona le voci non sono cessate. Anzi, infatti sembrano essere aumentate.

Quello di Calzona è un profilo che difficilmente verrà confermato dalle parti di Napoli, visto anche che è stato preso per fare da traghettatore in una stagione totalmente fallimentare. Ci si aspettava da parte dei campioni d’Italia una lotta per lo scudetto fino all’ultima giornata, cosa che invece è venuta meno già da fine 2023. Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione vuole ripartire a mille, prendendo qualcuno che possa stimolare al meglio i propri calciatori.

Accordo con Gasperini per giugno?

Si è parlato di Stefano Pioli, che però sembra non essere l’obiettivo primario. Il tecnico rossonero rimarrebbe a Milano nel caso si vincesse l’Europa League, ma ad oggi non si sa cosa farebbe in caso contrario. Si dice lo abbia sondato Aurelio De Laurentiis, ma sembrano essere solo voci. Infatti, il patron azzurro avrebbe altre idee.

Fabio Santini, qualche settimana fa, rivelò che ci sarebbe già un principio di accordo con Gasperini, pronto a lasciare l’Atalanta per sedersi sulla panchina del capoluogo campano. Ecco cosa disse Santini: “Pioli al Napoli? No, mi risulta che Aurelio De Laurentiis abbia già contattato e che Gasperini abbia dato il suo assenso. Pioli rimarrà al Milan se dovesse vincere l’Europa League”.