Napoli, rebus in difesa: Gattuso non vuole rischiare Koulibaly e Maksimovic con la Sampdoria

Novità di formazioni importanti arrivano riguardo al prossimo impegno stagionale azzurro che vedrà il Napoli sfidare la Sampdoria in quel di Genoa. Secondo quanto raccolto quest’oggi dalla redazione di SkySport24 infatti con molte probabilità Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly partiranno dalla panchina nonostante essi siano completamente recuperati.

A quanto pare infatti il tecnico Gennaro Gattuso non avrebbe alcuna intenzione di rischiare i due difensori appena recuperati. L’idea è quella di confermare il blocco la linea utilizzata nelle scorse uscite stagionali, quindi con Di Lorenzo al centro della difesa ed Elseid Hysaj a ricoprire il ruolo di terzino destro.

Intanto ai box rimangono al momento Ghoulam, Allan e Politano. Tutti e tre i giocatori potrebbero tornare per la prossima settimana. In particolare, contro i blucerchiati Lobotka dovrebbe spuntarla su Elmas per sostituire il centrocampista brasiliano. Per quanto riguarda la zona offensiva del campo invece, molto difficile è l’impiego dal 1′ di Dries Mertens.

Il belga, appena rientrato dopo un lungo infortunio, dovrebbe accomodarsi in panchina. Il tridente offensivo quindi dovrebbe essere quello composto da Insigne, Llorente e Callejon, con quest’ultimo insediato da Elmas per una maglia da titolare. Remota l’idea dell’impiego da titolare di Hirving Lozano, il quale sembra rimanere un po’ fuori dai radar sotto la nuova gestione di Gennaro Gattuso.