Napoli, rebus Politano e i nomi dei possibili sostituti: ricordate cosa disse Bernardeschi la scorsa estate?

I tifosi del Napoli guardano con interesse il futuro di Matteo Politano. L’attaccante partenopeo, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, avrebbe ricevuto un’offerta da 7 milioni di euro l’anno per giocare in Arabia Saudita, nell’Al Shabab.

Per il club partenopeo, invece, un’offerta da 12 milioni di euro. Nel caso in cui l’attaccante decidesse di trasferirsi in Arabia Saudita, il Napoli dovrà cercare un nuovo attaccante per la corsia di destra, dove attualmente c’è il solo Lindstrom.

Molti sono i nomi accostati al club azzurro la scorsa estate, ovvero quando il Napoli cercava un sostituto di Lozano. Erano infatti circolate voci circa un interessamento per Orsolini, Karlsoon, Gonzalez ed anche Federico Bernardeschi.

BERNARDESCHI E IL RITORNO IN ITALIA: NAPOLI SAREBBE UNA BUONA OCCASIONE MA C’E’ L’INTERESSE DELLA JUVENTUS

Bernardeschi sarebbe sicuramente un grande acquisto per il club azzurro. Il suo nome è infatti stato accostato in diverse occasioni al Napoli durante il mercato estivo 2023. Attualmente circolano voci sulla Juventus per un prestito semestrale.

Ma, ricordate cosa dichiarò l’attaccante del Toronto durante il mercato estivo? Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di SKY: “Io accostato a Bologna, Atalanta e Napoli? Al momento dico che sono un giocatore del Toronto e qui sto bene. Poi se eventualmente dovessero esserci delle opportunità sarei pronto a valutarle insieme al club con grande sincerità. Fa sempre piacere avere attenzioni, sono lusingato e grato. Vedremo come si evolverà il tutto“.