Napoli, regole rigide per la festa scudetto: parte la petizione

Il Napoli di Luciano Spalletti sta per realizzare un sogno durato 33 anni, la tanto agognata vittoria dello scudetto. Ci siamo quasi, è matematico, per questo nella città partenopea i cittadini hanno già iniziato con i preparativi della festa. Tuttavia, non sono mancate le polemiche: ecco di cosa stiamo parlando.

Iniziano i preparativi per la festa scudetto

Da diverse settimane ormai, Napoli è in fermento per la vittoria dello scudetto mentre la squadra guidata da Spalletti continua la sua cavalcata per non deludere le aspettative. In barba alla scaramanzia, tra le vie della città sono già iniziati i preparativi per i festeggiamenti: bandiere, maglie, torte e chi più ne ha più ne metta.

Nonostante i preparativi e festeggiamenti già iniziati, allo stadio Maradona le cose andranno in modo diverso. Il regolamento per i festeggiamenti sarà molto rigido e ferreo con il divieto assoluto di alcuni strumenti del tifoso come tamburi, fumogeni e coreografie.

Come ha riportato Il Mattino, questo regolamento non è affatto piaciuto ai tifosi, i quali sperano di poter festeggiare liberamente un’impresa rincorsa da 33 anni. L’avvocato Luigi Tuccillo, infatti, è uno dei promotori della petizione online “Rivogliamo il nostro stadio”. In tanti hanno già aderito, anche personaggi noti come scrittori e notai. Non ci resta, duqnue, che monitorare la situazione.