Napoli, Reina torna da avversario lì dove ha lasciato il cuore. Il papà: “A Napoli sa di essere amato”

Reina torna da ex nella sfida di domani al Diego Armando Maradona con la sua Lazio. I sentimenti che legano il portiere a questa terra non sembrano in discussione. Più tesi invece i rapporti con il patron De Laurentiis che non perse occasione per metterlo in cattiva luce negandogli poi il rinnovo e costringendolo ad andar via.