Napoli: resta da risolvere la questione portieri

Resta ancora da risolvere in casa Napoli la questione dei portieri ormai a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione calcistica. Il portiere, infatti, è un nodo fondamentale per la squadra e la situazione negli spogliatoi azzurri non è serena nonostante l’arrivo di Sirigu.

Al momento, sullo sfondo c’è Meret la cui situazione psicologica non è semplice e proprio per questo resta probabile il suo impiego nella prima giornata fin dal primo minuto di gioco. Il calciatore, comunque, vorrebbe andare via e in quest’ottica su di lui sembrava ci fosse lo Spezia ma la trattativa non è andata a buon fine alimentando ancora dissapori negli spogliatoi.

Il Napoli, intanto, resta alla ricerca di un sostituto. In pole position c’è Keylor Nevas seguito, subito dopo, da Kepa.