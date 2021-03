Napoli, ricordi cosa pensava Sarri di Zielinski? Nessuno come il toscano per impreziosire la rosa

Era il 2016 e Piotr Zielinski venne acquistato dall’Udinese per 16 milioni di euro dopo un paio di campionati molto interessanti all’Empoli. Il polacco, cresciuto nelle giovanili friulane aveva mostrato a tutta la Serie A il suo talento ma nessuno ancora poteva immaginare che quello visto era soltanto una piccola parte del suo intero repertorio. Nessuno tranne Maurizio Sarri che già ai tempi lo riteneva uno dei più forti astri nascenti d’Europa.

Maurizio Sarri precursore della storia. Le sue parole sono marchiate a fuoco nella mente di ogni tifoso azzurro quando con orgoglio dichiarava: “E’ un talento assoluto dal punto di vista tecnico, ha grandi doti fisiche, se cresce a livello di personalità può decidere lui dove giocare in futuro, potrebbe farlo in qualsiasi zona del campo. Sarà il nuovo De Bruyne”.

Le risatine e gli sfottò non mancarono dopo un’esternazione del genere. A tutti sembrava un sacrilegio affiancare l’asso belga all’appena ventiduenne polacco. Un’iperbole che scatenò addirittura baruffe nei salotti del calcio e tra gli addetti ai lavori. Oggi, forse con colpevole ritardo, bisognerebbe chiedere scusa all’ex tecnico del Napoli.

Zielinski fu in tutto e per tutto una scommessa del tecnico toscano che già lo vedeva come l’erede naturale di capitan Hamsik. Lo slovacco lasciò Napoli solo due stagioni e mezza più tardi ma l’ex Empoli ebbe tutto il tempo per integrarsi e maturare per poi esplodere nella stagione 2019/2020.

Sarri riuscì con Zielinski a portare a compimento un vero colpo di mercato che ha finito per impreziosire enormemente la rosa del Napoli a costi estremamente accessibili. La condizione finalmente adeguata unita alle indiscutibili doti del ragazzo ne fanno uno dei trequartisti più luminosi d’Europa. Chissà se tra le qualità da trovare nel nuovo allenatore ci sia proprio quella di individuare con largo anticipo i campioni del futuro. In tal senso un ritorno di fiamma con Sarri sarebbe più che auspicabile.