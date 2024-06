Napoli, ricordi Kadioglu? Il Fenerbahce starebbe pianificando la sua cessione, servono 20 milioni

Il Fenerbahce sta già pianificando il prossimo mercato estivo e come trarre profitto da alcune cessioni. Sul tavolo ci sarà il trasferimento di Ferdi Kadioglu, il difensore turco del club gialloblu che da tempo suscita l’interesse dei migliori club europei. Tra i club che in passato hanno messo nel mirino il calciatore, anche il Napoli.

In passato si sono verificati gli accordi con il club turco riguardanti Elmas e Kim. Tuttavia, alla fine per il difensore turco non si è concretizzato nulla.

Secondo quanto riferito da NTV Spor lo scorso mercato invernale, il Fenerbahce sembra ora disposto a cedere Kadioglu al termine della stagione: sarà necessario almeno sborsare 20 milioni di euro per strapparlo ai gialloblu, una cifra complessivamente gestibile per qualsiasi club, ma che potrebbe diventare una base d’asta significativa. Sul calciatore forte sarebbe anche l’interesse del Real Madrid. Non a caso Kadiouglu è considerato uno dei migliori prospetti difensivi in circolazione.

Secondo i turchi, infatti, vari club si contenderanno il calciatore alla fine dell’anno, tra cui anche il Milan che sta seguendo attentamente sia lui che İsmail Yüksek, un altro talento di valore del Fenerbahce.