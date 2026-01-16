Napoli, è tempo di rientri: i nomi dei giocatori che stanno per tornare

La grande quantità di infortuni dei giocatori del Napoli ha condizionato la prima parte della stagione della squadra. Il mister, Antonio Conte, più e più volte è stato costretto a cambiare modulo ed a far leva sugli stessi calciatori.

Il numero delle maglie che sono out è ancora alto. Sembra, però, che la situazione stia per cambiare.

Ecco quanto detto dal “Corriere dello Sport”: “Il prossimo a rivedersi sarà Anguissa, le cui condizioni verranno valutate anche nella giornata di oggi in vista del ritorno tra i convocati. Frank sta smaltendo un po’ di lombalgia. Era ormai rientrato dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, ma ormai il ritorno è a un passo“.

Quando Zambo rientrerà dovrà, però, fare i conti con la sua lunga assenza. Non sarà facile adattarsi al ritmo delle partite. Già averlo nuovamente nella rosa sarà una grande svolta positiva.

Sul giornale, si legge poi:” Dopo Anguissa toccherà a Gilmour e Lukaku, anche loro vicini al rientro. Meret, che era appena rientrato e che la settimana scorsa ha rimediato un trauma distorsivo alla spalla sinistra, avrà bisogno ancora di qualche settimana.”