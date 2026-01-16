venerdì, Gennaio 16, 2026
Napoli, è tempo di rientri: i nomi dei giocatori che stanno per tornare

Francesca Panico
Fonte Flickr

La grande quantità di infortuni dei giocatori del Napoli ha condizionato la prima parte della stagione della squadra. Il mister, Antonio Conte, più e più volte è stato costretto a cambiare modulo ed a far leva sugli stessi calciatori.

Il numero delle maglie che sono out è ancora alto. Sembra, però, che la situazione stia per cambiare.

Ecco quanto detto dal “Corriere dello Sport”: Il prossimo a rivedersi sarà Anguissa, le cui condizioni verranno valutate anche nella giornata di oggi in vista del ritorno tra i convocati. Frank sta smaltendo un po’ di lombalgia. Era ormai rientrato dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, ma ormai il ritorno è a un passo“.

Quando Zambo rientrerà dovrà, però, fare i conti con la sua lunga assenza. Non sarà facile adattarsi al ritmo delle partite. Già averlo nuovamente nella rosa sarà una grande svolta positiva.

Sul giornale, si legge poi: Dopo Anguissa toccherà a Gilmour e Lukaku, anche loro vicini al rientro. Meret, che era appena rientrato e che la settimana scorsa ha rimediato un trauma distorsivo alla spalla sinistra, avrà bisogno ancora di qualche settimana.”

