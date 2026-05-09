Il Napoli continua a guardare avanti e mette al centro dei propri piani Antonio Vergara. Nonostante il recente rinnovo, il club azzurro sta già valutando un nuovo adeguamento contrattuale. La società intende così valorizzare ulteriormente il percorso di crescita del giovane centrocampista.

Presto arriverà una proposta per ritoccare l’accordo attuale. Si tratterebbe di un riconoscimento concreto per i progressi mostrati dal talento partenopeo nel corso dell’ultima stagione. Una scelta che testimonia la fiducia riposta nel suo potenziale.

Il Napoli vuole consolidare sempre di più il rapporto con Vergara, considerandolo una pedina importante anche in prospettiva futura. L’obiettivo del club è inserirlo gradualmente e con maggiore continuità nel progetto tecnico. Un segnale chiaro della volontà di costruire una squadra che punti anche sui giovani.

Intanto il giocatore è pronto a tornare in campo dopo un lungo stop causato da un infortunio. Vergara rientrerà infatti domani in occasione della sfida contro il Bologna. Una notizia positiva sia per il ragazzo sia per il Napoli, che ritrova una risorsa preziosa.