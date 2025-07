Napoli, rifiutata l’offerta del Galatasaray per Osimhen. L’amico dell’attaccante: “Non si presenterà in ritiro”

Clamoroso annuncio del giornalista ed amico di Victor Osimhen, Buchi Laba. Da sempre vicino alle vicende del calciatore nigeriano, su X scrive l’evoluzione della trattativa tra SSC Napoli e Galatasaray per la cessione dell’attaccante, con il club partenopeo che avrebbe declinato la proposta proveniente dalla Turchia.

“Il Napoli rifiuta ufficialmente la terza offerta del Galatasaray, quella da 75 milioni, la clausola rescissoria”, ha scritto l’amico di Victor Osimhen tramite i suoi canali ufficiali social su X.

LA SSC NAPOLI RIFIUTA L’OFFERTA DEL GALATASARAY PER LA CESSIONE DI VICTOR OSIMHEN. IL CALCIATORE NON VUOLE PRESENTARSI AL RITIRO A CASTEL VOLTURNO E CHIUDERE LA SUA ESPERIENZA PARTENOPEA

Il club partenopeo, continua il giornalista nigeriano, “starebbe intenzionalmente ostacolando l’accordo perché vogliono spingere il giocatore in Arabia Saudita (Al Hilal). Victor Osimhen, però, ha chiarito che andare all’Al Hilal non è possibile. Lui vuole solo il Galatasaray. Ha anche detto molto chiaramente al Napoli che non si presenterà per il raduno del 15 e che non vuole più giocare per la squadra”.