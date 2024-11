Napoli riflette su alternative per il ruolo di Lobotka: piace il talento di Vincenzo Prisco, classe 2008

In casa Napoli, l’infortunio di Stanislav Lobotka ha aperto nuovi scenari riguardo alla formazione e alla gestione del centrocampo. Sebbene Billy Gilmour abbia dimostrato solidità nelle recenti partite contro Empoli e Lecce, contribuendo a mantenere la porta inviolata e amministrando il gioco davanti alla difesa, l’assenza di Lobotka continua a pesare. La dirigenza del Napoli valuta ora soluzioni interne per trovare un sostituto adeguato che possa garantire stabilità in questa delicata posizione.

Le alternative

Uno dei possibili sostituti di Gilmour potrebbe essere un giovane emergente dalle giovanili del Napoli: Vincenzo Prisco, centrocampista classe 2008 che si sta mettendo in mostra con la Primavera del club. Prisco, che è anche capitano della formazione giovanile, è già stato osservato con interesse da Antonio Conte durante il ritiro estivo e potrebbe presto essere convocato in prima squadra per affrontare, eventualmente, una delle prossime sfide in Serie A.

Caratteristiche tecniche

L’eventuale chiamata di Prisco, appena 16enne, rappresenterebbe una scelta ambiziosa che potrebbe anticipare il suo debutto nella massima serie. Il giovane centrocampista ha dimostrato ottime doti di leadership e una buona comprensione del gioco, caratteristiche che ricordano quelle di Lobotka, il suo idolo. Secondo gli addetti ai lavori, Prisco è uno dei talenti più promettenti del vivaio del Napoli e potrebbe fornire una valida alternativa in caso di emergenza.

Conte potrebbe quindi decidere di affidarsi a Prisco come vice-Gilmour o vice-Lobotka in alcune situazioni, evitando così di adattare giocatori come Folorunsho fuori ruolo. La prospettiva di un debutto in Serie A per Prisco non è immediata, ma l’inserimento graduale potrebbe rivelarsi una mossa strategica, specialmente se la squadra si troverà a gestire assenze prolungate a centrocampo.

Questa opzione interna evidenzia l’attenzione del Napoli alla crescita dei propri giovani e potrebbe rappresentare l’inizio di un percorso di valorizzazione per Prisco, che sogna di seguire le orme di Lobotka e diventare una pedina fondamentale per il futuro del club partenopeo.