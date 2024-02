Napoli – Rinforzo in arrivo: Obam in prova con la Primavera

La sessione di mercato appena terminata ha dato l’opportunità al presidente De Laurentiis di rinforzare non solo la prima squadra ma anche la Primavera che è attualmente in lotta per un posto nei play-off di promozione.

A rinforzo della rosa di Tedesco è in prova Randy Bandolo Obam, esterno ex Juventus che potrebbe essere tesserato dalla squadra partenopea già nei prossimi giorni considerando la risoluzione del precedente contratto.

Il calciatore classe 2005 è stato segnalato dal fondatore della Ciotola Scouting, Gennaro Ciotola, che lo ha proposto per la squadra di mister Tedesco che sta puntando ad un’importante seconda parte di campionato per ottenere la promozione al campionato di Primavera 1.

“Si tratta di un terzino destro che può giocare sia come quarto che come quinto a destra. Ha una struttura fisica importante, è molto forte nell’uno contro uno. Inoltre, è un ex nazionale francese sia dell’Under 15 che dell’Under 16“.

“Ha una forte progressione e, lo ripeto, tantissima forza fisica. Si tratta di un prospetto molto interessante che potrebbe fare anche al caso del Napoli” queste le parole con cui il direttore sportivo lo ha descritto intervistato dalla redazione di AreaNapoli.it.