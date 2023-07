Napoli, rinnova Di Lorenzo: a 30 anni firma il contratto più importante della sua carriera, le cifre

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha trovato l’accordo con Giovanni Di Lorenzo per il prolungamento del contratto. Come rivelato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, infatti, il difensore azzurro resterà ancora in azzurro per i prossimi quattro o cinque anni, firmando un rinnovo importante con adeguamento economico: “Il calciatore toscano infatti è a un passo dal prolungamento del proprio accordo coi campani“.

“Resta solo da definire la durata del nuovo contratto, se quattro o cinque anni. Già definite invece le cifre dell’accordo“. Per i prossimi anni il difensore azzurro guadagnerà una cifra importante, ovvero circa 3 milioni di euro a stagione comprensivo di bonus. Dopo la fascia di capitano e lo Scudetto vinto, Di Lorenzo è diventato non solo un punto di riferimento della squadra, ma anche della società e dei tifosi. Nell’italiano il presidente ha riconosciuto senso di responsabilità ed un carattere da vero capitano. Una firma che arriva, per il giocatore, al compimento dei 30 anni.