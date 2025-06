Napoli, rinnova Meret fino 2027: settimana prossima l’ufficialità

Il Napoli si prepara a blindare uno dei suoi pilastri: Alex Meret, portiere classe 1997, è pronto a firmare il rinnovo di contratto che lo legherà al club partenopeo fino al 2027. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo è stato raggiunto e la firma è attesa settimana prossima.

Meret, in scadenza a giugno 2025, prolungherà il suo contratto per altre due stagioni, dal 2025 al 2027, senza opzioni per ulteriori anni. Una scelta che conferma la fiducia del club nel portiere friulano, protagonista di una stagione solida e determinante nonostante le difficoltà affrontate dal Napoli durante l’annata.

Nella stagione 2023-2024, Meret ha collezionato numerose presenze tra campionato e coppe, dimostrando affidabilità e maturità tra i pali. Le sue prestazioni hanno spesso tenuto a galla la squadra in momenti complicati, contribuendo in maniera decisiva a salvaguardare risultati importanti. La sua capacità di concentrazione, i riflessi pronti e un migliorato gioco con i piedi lo hanno reso un elemento imprescindibile per lo staff tecnico.

Il rinnovo di Meret rappresenta un tassello fondamentale nella strategia del Napoli per la prossima stagione. La permanenza del portiere friulano garantisce continuità e stabilità in un reparto che sarà probabilmente oggetto di altri cambiamenti.

Per il portiere, probabilmente, un ingaggio da 2.5 milioni di euro a stagione per un complessivo netto, fino al 2027, di 5 milioni di euro. Contemporaneamente, la SSC Napoli sta chiudendo anche il colpo Milinkovic Savic dal Torino.