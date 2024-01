Napoli, rinnova Politano: le cifre

Finalmente il rinnovo tra Napoli e Matteo Politano sarà ufficiale. Il giocatore resterà alla corte di Mazzarri fino al 2027

A confermarlo è stato il giornalista italiano Gianluca Di Marzio, che ha affermato che le parti hanno solo da ufficializzare il tutto. Infatti, Napoli e Matteo Politano non sarebbero mai stati così vicini come ora. Le due parti vogliono continuare insieme e sembrano intenzionate a farlo.

Difatti, il calciatore ha voglia di legarsi fino a fine carriera alla società partenopea, tanto da avere già un accordo. Infatti, il calciatore sembra destinato a restare almeno fino al 2027 con un contratto da circa 3.2 milioni di euro a stagione. Cifre assurde, considerando quanto sia basso l’accordo tra le due parti.

Il giocatore è contento

Intanto, un mese fa il calciatore ha confermato quanto apprezzi lo stare a Napoli. Ecco cosa disse dopo la partita con il Braga: “Dobbiamo guardare avanti, siamo forti e ora c’è una partita da vincere con il Cagliari: tornare a vincere in campionato è importante per accorciare la distanza in classifica. A livello fisico mi sentivo bene, abbiamo fatto un bel secondo tempo: è più un fatto di testa, al primo errore prendevamo gol e ci abbattevamo. Sappiamo di essere forti, serve rialzare la testa e guardare avanti: dobbiamo dimostrarlo in campo. Sicuramente vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni, in campionato vogliamo avvicinarci alla vetta e alle prime quattro posizioni”. Un giocatore che si sta confermando leader assoluto e che sicuramente cercherà di restarlo per tanto tempo ancora.