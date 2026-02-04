Napoli, non perde tempo: rinnovi in arrivo con stipendi stratosferici

Il mercato di Gennaio si è concluso. Ora, per il Napoli è giunto il tempo di rinnovare i contratti, soprattutto quelli che occupano la zona del centrocampo. Tra coloro che Aurelio De Laurentiis vorrebbe tenere ancora a lungo nel team che partenopeo, c’è Frank Zambo Anguissa.

Per Antonio Conte e per il suo gioco, il calciatore senegalese è intoccabile. La dirigenza proprio per questo è intenzionata ad allungare i termini dell’accordo; il tutto accompagnato da un importante aumento di stipendio.

Secondo la pubblicazione odierna del giornale “Il Mattino”, il Napoli mira ad offrirgli ben 4 milioni netti a stagione. Una giusta cifra per convincere il centrocampista a continuare ad indossare la maglia azzurra.

La stessa somma, probabilmente, potrebbe essere data a Scott Mctominay, altro punto cardine della squadra.

Il Napoli, quindi, ha optato per persuadere i due giocatori a rimanere nella rosa; senza andare altrove.