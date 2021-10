Napoli, rinnovo di Fabian Ruiz in stallo: Manchester United all’orizzonte

In questo splendido avvio di stagione da parte del Napoli vi è un centrocampista che ha acquisito nuova linfa vitale con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina. Si tratta di Fabian Ruiz, che si sta riscattando da una stagione abbastanza opaca vissuta sotto la precedente guida tecnica di Gennaro Gattuso.

Il centrocampista spagnolo appare molto più libero di inventare nel nuovo calcio verticale del Napoli. Questo anche perché al suo fianco vi è il nuovo acquisto Zambo Anguissa, abilissimo nel coprire in zona difensiva. Insomma, le prime uscite stagionali di Fabian Ruiz hanno fatto nuovamente lievitare il valore del suo cartellino, attirando le attenzioni di parecchi club.

Come riportato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport inoltre, la situazione contrattuale che lega il talento spagnolo al Napoli non è delle migliori. Il contratto di Fabian Ruiz scadrà nel 2023. Ciò significa che nella prossima sessione di mercato vi sarà il bivio: o rinnovo o cessione.

A quanto risulta però la trattativa per il rinnovo contrattuale è in completo stallo. All’orizzonte, tra le squadre più interessate all’acquisto di Fabian Ruiz, vi è soprattutto il Manchester United.

I Red Devils infatti si catapulterebbero sulle tracce del centrocampista del Napoli nel caso in cui Paul Pogba, in bilico tra permanenza e cessione, dovesse andar via. Al momento ovviamente non vi è nulla di concreto, ma le voci sull’addio di Fabian Ruiz iniziano a farsi insistenti.