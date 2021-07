Napoli, rinnovo di Insigne in stallo: il capitano chiede i diritti d’immagine

L’11 luglio si è concluso il cammino dell’Italia ad Euro2020, culminato con la straordinaria vittoria a Wembley in casa dell’Inghilterra. I calciatori della squadra di Roberto Mancini però, prima di ritornare nei rispettivi club, si sono tutti presi dei meritati giorni di vacanza, per passare così un po’ di tempo con la propria famiglia prima dell’inizio della nuova stagione calcistica.

Per tale motivo non è ancora avvenuto l’incontro tra Lorenzo Insigne ed il Napoli. Come raccontato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, la situazione tra il fantasista di Frattamaggiore ed il club partenopeo è in completo stallo.

A giorni le parti dovranno necessariamente incontrarsi, eppure l’accordo per il prolungamento del contratto appare tutt’altro che vicino. Da una parte vi è Aurelio De Laurentiis che vuole ridurre l’attuale ingaggio di 5 milioni di euro spalmandolo su più anni. Dall’altro lato ovviamente Insigne non è per nulla d’accordo con la dirigenza, aspirando anzi ad un ritocco economico verso l’alto.

Non solo, il numero 24 del Napoli vorrebbe almeno per sé la gestione dei propri diritti d’immagine. Insomma, la distanza tra domanda e offerta è ampia e vi è da capire quali sono le volontà delle due parti in gioco.

A parole infatti, sia il Napoli che Insigne vorrebbero proseguire sulla stessa strada. I fatti però raccontano altro, ed intanto il tempo stringe ed una decisione deve essere presa. O rinnovo o cessione immediata, non possono esistere alternative.