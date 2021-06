Napoli, rinnovo in arrivo per Osimhen: “Proposta fino al 2025 con clausola rescissoria”

Ogni giorno si hanno notizie nuove e differenti, riguardo il calciomercato azzurro. Il Napoli sta lavorando sia per rafforzare la rosa, sia sul lato di rinnovi e trasferimenti in uscita. La crisi Covid e la mancata qualificazione alla prossima edizione della Uefa Champions League condizionano negativamente l’economia dei partenopei.

Nonostante ciò, sembra che il Presidente De Laurentiis voglia cominciare col blindare Victor Osihmen, tramite un rinnovo. Il patron azzurro offrirebbe al nigeriano un allungamento del contratto fino al 2025, con un aumento di stipendio. Attualmente il centroavanti azzurro guadagna 4,5 mln di euro fino al 2024. In aggiunta, ci sarebbe anche l’inserimento di una clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro, per contrastare eventuali tentazioni dal panorama europeo.

A riferire ciò, è il quotidiano del Corriere dello Sport, affermando che il centroavanti azzurro è seguito da diversi top club europei. La società napoletana però, non ha alcuna intenzione di cederlo. Basti pensare che invece, qualche mese fa la situazione era completamente differente: il nigeriano all’epoca sembrava tutt’altro che incedibile.

Tutto ciò è cambiato grazie al grande finale di stagione dell’ex-Lille:7 gol nelle ultime 11 partite di campionato. La stagione calcistica di Osimhen era cominciata non nel migliore dei modi: 2 goal e 1 assist nelle prime sei partite, ma poi l’infortunio alla spalla in nazionale, che diede inizio ad un lungo calvario (causato anche dal contagio per coronavirus e da un altro infortunio). Il nigeriano però riuscirà a ritrovare la migliore condizione dopo quasi tre mesi di stop, terminando la sua stagione in doppia cifra alla sua prima stagione, realizzando 10 reti e 3 assist in 30 match totali.

Nella prossima stagione Osimhen dovrà dimostrare il suo valore e la sua continuità in tutta la stagione, cosa che non ha potuto fare quest’anno per i tanti problemi avuti. E con questo rinnovo, il giovane classe 98′, potrebbe sentirsi ancora di più al centro del progetto azzurro.