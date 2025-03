Napoli, rinnovo in vista per Juan Jesus: decisione voluta da Conte

Il Napoli ha scelto di prolungare il contratto di Juan Jesus, il cui accordo con il club era in scadenza a fine stagione. La decisione è stata presa su indicazione di Antonio Conte, che considera il difensore brasiliano una pedina utile per la prossima annata.

Come riportato da Il Mattino, il nuovo contratto avrà durata annuale e a breve è previsto un incontro per definire gli ultimi dettagli. L’allenatore azzurro ha voluto esprimere la propria fiducia nel giocatore, confermandolo come parte integrante del progetto tecnico per il futuro.

Il contributo al Napoli

Arrivato al Napoli nell’estate del 2021 a parametro zero, inizialmente sembrava destinato a un ruolo marginale. Tuttavia, grazie al suo atteggiamento sempre professionale e alle buone prestazioni offerte quando chiamato in causa, è riuscito a scalare le gerarchie e diventare un elemento affidabile della rosa. Nella stagione dello scudetto, ha fornito un contributo prezioso, dimostrandosi una valida alternativa ai titolari.

Juan Jesus è un difensore centrale dotato di grande forza fisica e notevole capacità di lettura del gioco. Il suo stile di gioco si basa su aggressività nei contrasti, abilità nell’anticipo e un buon senso della posizione, che gli permette di coprire gli spazi con efficacia.

Pur non essendo il classico regista difensivo, possiede una discreta tecnica di base che gli consente di gestire il pallone senza particolari affanni. La sua velocità, soprattutto nei primi metri, lo rende un difensore reattivo negli uno contro uno, caratteristica che lo ha spesso reso utile in marcatura su attaccanti rapidi.