Napoli, rinnovo Insigne dipenderà dalla Champions: potrebbe essere il ‘primo colpo’ della nuova stagione

Dopo la mancata qualificazione in Champions League per due anni di fila, in casa Napoli si guarda soprattutto al bilancio, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha imposto una politica di contenimento dei costi.

Per questo motivo non sono ancora arrivati rinnovi contrattuali importanti, come quelli di Fabian Ruiz e soprattutto Lorenzo Insigne.

Con il capitano azzurro sono in corso diverse trattative tra la società partenopea e l’agente del calciatore, con lo stesso Insigne che dal ritiro della Nazionale ha fatto sapere che la trattativa non è molto semplice.

Tutto dipenderà dal piazzamento in Serie A del Napoli. In caso di qualificazione in Champions, infatti, De Laurentiis potrebbe accontentare Insigne e fargli firmare un contratto vicino alle sue aspettative.

Lorenzo Insigne potrebbe quindi essere il primo colpo del Napoli per la prossima stagione. Nel caso in cui la firma non dovesse arrivare, infatti, le parti si diranno addio. Sia la società che Insigne non vogliono arrivare a questo e per questo si cercherà di trovare una strada di comune incontro.