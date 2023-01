Napoli, Rinnovo Kim: ADL vuole aumentare la clausola

Il Napoli nella scorsa sessione di mercato ha fatto degli ottimi acquisti in entrata che hanno ben rimpiazzato le uscite e hanno permesso al club di ottenere importanti risultati sia in campionato che in Champions League. Tra questi, un’entrata interessate è stata quella di Kim Min-Jae.

Il coreano sta facendo molto bene con il Napoli e sembra essere già entrato nel mirino di alcuni club europei, tra cui il Manchester United, che potrebbero essere disposti a pagare la clausola rescissoria di 48 milioni che potrà essere esercitata nei primi 15 giorni di luglio.

Il difensore è arrivato a Napoli dopo una trattativa non priva di ostacoli: gli azzurri, infatti, hanno pagato la clausola di 20 milioni strappandolo di fatto al Rennes. L’investimento, già oggi, è più che ripagato, il presidente sa che incasserebbe più del doppio se Kim venisse venduto.

L’obiettivo, però, è quello di blindarlo in maglia azzurra. In quest’ottica, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli ha intenzione di aumentare il valore della clausola a 65 milioni di euro per scoraggiare le big europee che potrebbero tentare di sfondare il muro in estate.