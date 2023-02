Napoli, Rinnovo Kim: c’è distanza tra le parti

In questa seconda parte di campionato il Napoli continua a vivere il proprio momento d’oro guidato e a guidare la classifica di Serie A. E’ proprio per questo che nelle future sessioni di mercato gli azzurri devono fare attenzione a non perdere i propri talenti che sono già entrati nel mirino delle big d’Europa.

Un profilo monitorato in casa Napoli, infatti, è quello del coreano Kim Min-Jae su cui pende una clausola da 45 milioni di euro esercitabile in estate e solo per l’estero. L’obiettivo è quello di trovare un compromesso tra clausola e stipendio affinché la sua avventura in maglia azzurra continui anche per la prossima stagione.

In questa prospettiva la dirigenza azzurra sta lavorando affinché le parti trovino un accordo riguardo il rinnovo. Attualmente, il difensore percepisce uno stipendio di 2,7 milioni e si pensa di poter arrivare ad un massimo di 3,5 milioni di euro più bonus.

L’entourage del calciatore, però, vorrebbe cercare di ottenere almeno il raddoppio dell’ingaggio attuale considerando che è già entrato nel mirino delle big d’Europa.