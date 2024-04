Napoli, rinnovo Kvaratskhelia. Parla l’agente: “Solo per questa cifra”

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il futuro di Kvaratskhelia sembra essere oggetto dell’attenzione di diversi club di prestigio, sebbene al momento la priorità sia il rinnovo con il Napoli, con l’agente del giocatore che si sta dirigendo in Italia per trattare.

Il rischio di non qualificarsi alle coppe è uno svantaggio per Kvara

Il rinnovo contrattuale è stato programmato per fine stagione, tuttavia la situazione è cambiata nel frattempo: il rischio di non qualificarsi per le competizioni europee potrebbe rappresentare uno svantaggio non trascurabile. L’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, sembra pronto a proporre un “ingaggio di 5 milioni netti fino al 2028 durante il faccia a faccia con De Laurentiis”.

Nonostante Jugeli abbia cambiato più volte il tono dei suoi commenti pubblici sul futuro del giocatore, sembra che il Napoli non sia interessato a giocare a questo gioco, specialmente considerando l’esistenza di un contratto attuale che “lega Kvaratskhelia al club per altre tre stagioni”.

Il Barcellona interessato realmente al georgiano?

Il Barcellona si sta facendo avanti per Kvaratskhelia, e Jugeli vuole capire le intenzioni del club catalano: “De Laurentiis è pronto a triplicare l’ingaggio attuale, portandolo a 4,5 bonus compresi. Come detto, l’entourage del giocatore – che piace molto anche al Manchester City – parte da una base fissa di 5 più bonus. Altrimenti è pronto a portare a De Laurentiis l’offerta del Barça, che al momento però non sembra avere un potere d’acquisto così importante per smuovere la resistenza del presidente azzurro”.