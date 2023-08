Napoli, rinnovo Mario Rui fino al 2026

Il Napoli si prepara ad un altro importante rinnovo di contratto, dopo quello di Giovanni Di Lorenzo. Sarà Mario Rui il prossimo a rinnovare con il club azzurro, a parlarne sul suo sito Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.

Rinnovo fino al 2026

Mario Rui, come riporta il giornalista, firmerà un rinnovo di contratto fino al 2026. Un prolungamento di un anno, visto che l’attuale accordo è in scadenza il 30 giugno 2025. Il calciatore, infatti, aveva aperto un’ipotesi di cessione a causa del clima teso che si era creato con la società.

Scrive Sky Sport: “Torna il sereno tra Mario Rui e il Napoli. Dopo le tensioni dei giorni scorsi che avrebbero anche potuto portare a una rottura tra le parti nel caso in cui fosse arrivata una proposta allettante da un alto club per il difensore, il terzino sinistro portoghese ha trovato l’accordo con il club azzurro per prolungare per un altro anno (dunque fino al 30 giugno 2026) il contratto, attualmente in scadenza fino al 2025. Atteso adesso solo l’annuncio ufficiale, ma la stretta di mano tra le parti c’è già stata”.

Per il Napoli si tratta di una bella occasione poiché Mario Rui è noto per essere un terzino sinistro rapido, energico e abile sia in fase difensiva che in fase offensiva. Dotato di notevole velocità, Mario Rui è in grado di dribblare e superare gli avversari con agilità, grazie anche alle sue abilità tecniche.