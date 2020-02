Napoli, rinnovo Mertens: ecco le condizioni necessarie per la firma

Negli ultimi giorni tra Dries Mertens e il Napoli vi è sicuramente stato un riavvicinamento. Se infatti, appena qualche settimana fa, il destino dell’attaccante belga sembrava ormai deciso, ora le parti sono intenzionate a riaprire la trattativa per il rinnovo contrattuale. Per raggiungere tale scopo però, secondo quanto riportato questa mattina dall’edizione odierna de La Repubblica, l’entourage del calciatore avrebbe dettato due condizioni quasi imprescindibili.

Gli agenti del calciatore, per assecondare le volontà del ragazzo, chiedono per il loro assistito un posto, per il futuro, nella dirigenza del Napoli. Un riconoscimento al grandissimo contributo che l’attaccante ha dato alla maglia azzurra. De Laurentiis potrebbe anche acconsentire a questa proposta.

Non solo però una condizione per il futuro come quella del ruolo da dirigente. Secondo quanto affermato da La Repubblica infatti, il destino azzurro di Dries Mertens dipende dalla qualificazione o meno del Napoli quantomeno per l’Europa League del prossimo anno. Pochissime speranza per la Champions, ma almeno l’attaccante belga vorrebbe partecipare a una competizione europea, seppur secondario.

Dall’altra parte il Napoli sembra molto più disponibile ad accontentare Dries Mertens, anche e soprattutto sotto dettame di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese infatti ha constatato l’estrema importanza del folletto belga, dentro e fuori dal campo, e vorrebbe ripartire proprio dal suo impiego.