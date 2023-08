Napoli, rinnovo Osimhen: clausola anti-Juve?

Il Napoli sta facendo parlare molto di sé durante questo calciomercato estivo. Il club, infatti, ha ingaggiato per 1,8 milioni di euro netti a stagione Lindstrom, il quale si è detto felice di questa nuova avventura. Tuttavia, sta facendo discutere il rinnovo di Victor Osimhen.

Clausola anti-Juve?

Nel rinnovo del nigeriano è comparsa una clausola definita dai media “anti-Juve”. Ecco quanto si legge sull’edizione odierna de Il Mattino: “La sensazione è che De Laurentiis voglia tenere per i prossimi giorni gli annunci più importanti: i rinnovi di Osimhen e Zielinski, per certi versi “riacquistati” dopo le tante sirene arabe di questa estate.

Con il nigeriano, è davvero andato oltre: 12 milioni di euro di ingaggio, diritti di immagine che vanno anche all’attaccante e la clausola da 150 milioni valida per l’Europa, l’Arabia e anche per l’Italia. Una clausola anti-Juventus, se si può dire, così. Perché, conti alla mano, solo la Juventus – dovesse tornare in Champions – avrebbe la forza economica in serie A per andare all’assalto tra un anno del nigeriano.

Con Osimhen qualche (piccolo) intoppo sorge ogni giorno, legato ai dettagli di un contratto che, dalla prima bozza, è lungo una quarantina di pagine. I bonus, anche, sono triplicati: più o meno 400mila euro al raggiungimento di quota 20 (tra gol e assist) e così via a salire”.

Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori novità su questo discusso rinnovo del nigeriano.