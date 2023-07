Napoli, Rinnovo Osimhen: rischia di restare senza rinnovare

Il Napoli è stato in grado di dominare ininterrottamente la classifica di Serie A in questa stagione calcistica con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre italiane.

Non a caso, il nigeriano è entrato nel mirino delle big d’Europa che stanno già tentando di sfondare il muro dei 100 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più in voga della sessione.

Dal canto suo, però, De Laurentiis sta lavorando al rinnovo per cercare di trattenere il nigeriano in maglia azzurra anche nelle prossime stagioni ma le cose potrebbero non andare come ci si aspetta.

Le ultime sulla questione arrivano dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Preoccupa il centravanti, cinque giorni di colloqui fra il presidente e l’agente non hanno portato un accordo perché ci sono difficoltà sull’entità dell’ingaggio, sulla fissazione di una clausola di uscita che il giocatore richiede“.

“La questione è complessa ma fra le parti non c’è stata rottura. Sllo sfondo il PSG ma non si può escludere che Osimhen resti senza rinnovare, nella prossima estate la valutazione finirebbe col risentirne al ribasso“.