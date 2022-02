Napoli, rinnovo Ospina: la proposta del club azzurro e la risposta del colombiano

Contratto in scadenza per il portiere del Napoli, il quale si sta guardando intorno

David Ospina ha il contratto in scadenza con il Napoli, così il club azzurro ha pensato ad una strategia al ribasso rispetto all’ingaggio attuale. Ecco cosa sta accadendo secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Ballottaggio Ospina – Meret

Sono diversi anni che va avanti questo ballottaggio tra i due portieri del Napoli. Nonostante i diversi allenatori che si sono susseguiti abbiano avuto l’idea iniziale di puntare sull’italiano, il portiere colombiano ha sempre rimescolato le carte in tavola. Di conseguenza, quindi, Ospina ha giocato più di Meret. Tuttavia, il colombiano ha il contratto in scadenza e molto probabilmente non lo rinnoverà.

La proposta del club azzurro

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il portiere colombiano è pronto ad affrontare gli ultimi mesi con il Napoli. Il club azzurro ha presentato delle proposte al ribasso che il giocatore non ha accettato. Non c’è apertura al dialogo e Ospina si sta guardando intorno.

Una scelta, di fatti, è stata già fatta perché il Napoli sta provando a raggiungere un accordo per prolungare il contratto di Alex Meret in scadenza nel 2023. Una questione sicuramente economica ma anche di prospettive future poiché il calciatore è costato moltissimo al club.

“In scadenza di contratto a giugno c’è anche Ospina, che sembra ormai pronto a vivere gli ultimi mesi al Napoli. Non c’è un dialogo aperto per il rinnovo, le uniche proposte al ribasso risalgono alla scorsa stagione e il portiere colombiano si sta guardando intorno. Una scelta per il futuro è stata già fatta, il Napoli sta provando a raggiungere un accordo per prolungare il contratto di Meret in scadenza nel 2023. Non è solo una questione economica, d’intesa sull’ingaggio del portiere cresciuto nel vivaio dell’Udinese ma anche di prospettiva” si legge sul quotidiano.