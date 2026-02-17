Napoli, contratto in scadenza di un giocatore: trattative per il rinnovo avviate

Leonardo Spinazzola indossa la maglia del Napoli dall’2024 ed il suo contratto scade il 30 Giugno di quest’anno.

Da quando è arrivato nel club partenopeo, il centrocampista ha fatto la differenza. Ad oggi, per il Mister Antonio Conte è diventato un vero e proprio punto di riferimento.

Stando a quanto trapelato, la Diligenza non è disposta a lasciarlo andare via. È, infatti, in atto una trattativa.

Le parole di Nicolò Shira sul prolungamento del contratto del calciatore, classe 1993:” Il Napoli sta lavorando al rinnovo di Spinazzola. Il giocatore umbro vorrebbe un contratto fino al 2028, il Napoli propone un annuale.

La sensazione è che si possa arrivare ad un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028, che può diventare obbligatoria al raggiungimento di determinati obiettivi.”