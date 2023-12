Napoli, rinnovo Zielinski in alto mare: ADL potrebbe prendere una drastica decisione

Il futuro di Piotr Zielinski è appeso ad un filo dopo le turbolente dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis: “Stiamo parlando. Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie”.

Chiaro riferimento ad Inter e Juventus, le quali sono disposte ad offrire uno stipendio più elevato rispetto a quello proposto da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

La scorsa estate il numero uno azzurro era stato molto chiaro con Zielinski. Nel caso in cui non avesse rinnovato il contratto, l’unica soluzione sarebbe stata quella della tribuna. Dopo il rifiuto dell’Arabia le parti si sono avvicinate con la possibilità del rinnovo contrattuale.

ZIELINSKI TRA 10 GIORNI PUO’ FIRMARE CON CHIUNQUE MA RISCHIEREBBE SEI MESI DI TRIBUNA

Nel caso in cui il polacco decida di firmare con un’altra squadra, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di non far più giocare il centrocampista e spedirlo in tribuna fino al termine del contratto.

Per ora si tratta solo di un’ipotesi, ma tutto dipenderà dalla volontà di Zielinski di firmare con rinnovo con il Napoli. In ogni caso la dirigenza azzurra starebbe già trattando il possibile sostituto, Samardzic dell’Udinese.