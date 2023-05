Napoli, rinnovo Zielinski in stand-by: la società offre un contratto con ingaggio al ribasso

Piotr Zielinski è senza dubbio uno dei principali artefici dello Scudetto della SSC Napoli. Il centrocampista azzurro, dopo sette anni in maglia azzurra, è riuscito a vincere il suo primo tricolore in carriera e l’emozione è tantissima dopo le tante delusioni del passato. Il suo futuro in Campania, però, è in bilico.

Il suo contratto è in scadenza il prossimo anno e la situazione è in stand-by. L’intenzione, sia della società che del calciatore, è quella di rinnovare, ma difficilmente si troverà un accordo tra le parti.

La società partenopea, infatti, avrebbe proposto al centrocampista un contratto con ingaggio al ribasso ed inferiore rispetto ai 3.5 milioni di euro attualmente percepiti. Zielinski, invece, soprattutto dopo la conquista del tricolore da titolare, vorrebbe almeno lo stesso stipendio.