Napoli, rinnovo Zielinski: si allontana sempre più

Il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski con il Napoli appare sempre più distante. La ragione di ciò è principalmente di natura economica, collegata all’età del giocatore. Il talentuoso polacco si avvicina infatti al traguardo dei 30 anni.

Rinnovo lontano

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: “I cinque milioni (circa) dell’attuale contratto di Zielinski rappresentano la soglia da avvicinare, o da superare, per argomentare; e poi le voci, in presenza di svincolati, si arricchiscono e ingigantiscono i costi: un bonus alla firma (altri cinque?) e un triennale o un quadriennale, con la stessa somma, valgono complessivamente 20-25 milioni di euro netti, circa il doppio al lordo”.

Zieliński è noto per la sua visione di gioco, il controllo palla e la capacità di segnare gol da posizioni centrali. Ha un buon tiro dalla distanza e può agire sia come mediano che come centrocampista offensivo. La sua versatilità e la sua abilità nel gestire la palla lo rendono un elemento chiave nelle squadre in cui gioca.