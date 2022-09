Napoli, riscatto Ndombele: cambio di rotta per il calciatore

Nelle ultime ore, Tanguy Ndombele ha cambiato completamente rotta e ha risposto con coraggio alle dichiarazioni fatte dal Daily Mail sul suo atteggiamento con il Napoli. Vediamo cosa è successo nella partita contro i Glasgow Rangers.

Il Daily Mail: “Conte aveva ragione”

I tabloid inglesi hanno osservato attentamente questo inizio di campionato, disastroso per il calciatore, e non sono mancati i commenti tecnici: “Quando Antonio Conte emette un verdetto è molto raro che commetta un errore. Il tecnico italiano non aveva considerato Tanguy Ndombele un giocatore adatto per il Tottenham e il suo inizio in Serie A a Napoli conferma le sue opinioni sullo scarso stato fisico e mentale del calciatore“.

“Oggi l’ex nazionale francese è un peso per il centrocampo di Spalletti e – contro lo Spezia – dopo 45 minuti il tecnico toscano ha deciso di sostituirlo con Stanislav Lobotka, restituendo intelligenza tattica e qualità al centrocampo. Per diventare un titolare Ndombele dovrà lavorare sull’aggressività”.

Il riscatto di Ndombele: cambio di rotta per il calciatore?

Il Napoli ha vinto con i Glasgow Rangers per 3-0, una grande prestazione per tutta la squadra, nessuno escluso. Ndombele è entrato al secondo tempo e in tanti hanno temuto il peggio per lui. Invece, il centrocampista ha avuto la sua vittoria personale giocando una buona partita e segnando un gol molto importante per il suo riscatto. Se il giocatore tornasse sui suoi vecchi passi, Spalletti avrebbe a disposizione un top player.