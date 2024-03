Napoli, riscatto Traorè a rischio: De Laurentiis dovrebbe versare 25 milioni di euro

Il mercato di gennaio del Napoli, così come quello estivo, è stato deludente. L’unico calciatore a salvarsi e che sta giocando di più in queste ultime settimane è il centrocampista Traorè, il quale è arrivato in Campania in prestito con diritto di riscatto al termine della stagione.

Per acquistare le prestazioni sportive dell’ex Sassuolo, la dirigenza azzurra dovrebbe versare una cifra importante: 25 milioni di euro.

Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il calciatore non sarà riscattato dal Napoli, con il centrocampista che farebbe quindi ritorno nel campionato inglese.

RISCATTO TRAORE’ A RISCHIO, AURELIO DE LAURENTIIS POTREBBE DECIDERE DI NON PAGARE IL RISCATTO

Il calciatore sta offrendo buone prestazioni ma non da giustificare un riscatto da 25 milioni. È forse questo il motivo per cui Aurelio De Laurentiis non vuole riscattare il calciatore? In ogni caso ogni valutazione sarà fatta al termine della stagione.