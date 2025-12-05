Napoli, rischio di blocco al mercato: presentata la documentazione

Il Napoli rischierebbe concretamente un blocco di mercato per la sessione invernale di calciomercato. I club coinvolti hanno avuto tempo fino all’1 di dicembre per presentare la documentazione richiesta dal CLA

Situazione da verificare

Il Napoli rischia di ricevere un blocco del calciomercato per la sessione invernale nel caso in cui dovesse non risultare in regola con il CLA. La situazione è dovuta all’aumento recente del costo della spesa per i cartellini dei partenopei, che potrebbe portare il club partenopeo a sanzioni come quella ricevuta dalla Lazio ad Agosto.

La situazione, quindi, rischia di bloccare i piani dei partenopei che a quel punto rischierebbero di ritrovarsi a non poter rinforzare la squadra e, di conseguenza, a dover ricorrere ad altri modi per sopperire alle mancanze di De Bruyne ed Anguissa.

Ne parla il Corriere dello sport

“Almeno 6 o 7 squadre del campionato potrebbero non essere in regola con il CLA, fissato allo 0,8. La Lazio e il Napoli in primis, per ragioni molto diverse: da una parte la riduzione dei ricavi, dall’altra l’aumento della spesa per i cartellini e gli ammortamenti. Anche alcune medio-piccole sono esposte. Le società hanno consegnato entro il 1° dicembre la documentazione alla nuova commissione voluta dai ministri Abodi e Giorgetti e presieduta da Atelli; la struttura che ha mandato in pensione la Covisoc si occuperà di spulciare i conti e fare la lista dei promossi e dei rimandati”.