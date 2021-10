Napoli, risentimento al piccolo gluteo per Zielinski

Il report dell’ultimo allenamento del Napoli ha riportato interessanti notizie riguardo alla situazione infortuni. La più rilevante è che Piotr Zielinski ha rimediato un risentimento muscolare al gluteo piccolo, che lo ha costretto a svolgere lavoro personalizzato in palestra.

Il polacco era già apparso poco lucido nell’ultima uscita stagionale contro il Torino ed ora la sua presenza nella gara di giovedì contro il Legia Varsavia appare in fortissimo dubbio. Chi invece è tornato ad allenarsi in gruppo è Kostas Manolas, che era stato costretto a saltare il match di domenica contro i granata.

Rimangono invece fermi ai box Kevin Malcuit e Adam Ounas, che stanno proseguendo le rispettive tabelle di marcia per recuperare al meglio dai propri infortuni. Per entrambi i calciatori non è stata ancora stabilita un’approssimativa data per il rientro in gruppo.

Insomma, tra chi si ferma e chi invece riparte, Luciano Spalletti può quasi contare su tutto il gruppo squadra. Nelle ultime settimane sono stati recuperati Mertens, Ghoulam, Manolas e Lobotka. Per Zielinski invece lo stop dovrebbe essere molto breve.

La sensazione è che il polacco potrà già essere convocato per la prossima partita di campionato contro la Roma, in cui il Napoli sarà chiamato ad un’importantissima prova di maturità. Spalletti, ex giallorosso, vuole tutti a disposizione per una gara dal sapore particolare.