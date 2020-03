Napoli, risentimento muscolare per un difensore: domani saranno valutate le sue condizioni

È da 29 febbraio che il Napoli non mette piede in campo. La partita di Coppa Italia contro l’Inter, infatti, è stata rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus che porterà alla disputa delle prossime partita senza pubblico, a porte chiuse. Nonostante ciò, il club azzurro continua ad allenarsi e si rivedrà nella giornata di domani.

La squadra di Gennaro Gattuso, infatti, scenderà in campo Venerdì 13 alle ore 18.30 contro l’Hellas Verona. Restare per tredici giorni senza disputare una partita può essere anche controproducente.

Nell’ultimo allenamento, infatti, è da registrare un infortunio la cui entità sarà valutata solo nella giornata di domani. Si è fermato, infatti, il difensore Nikola Maksimovic. Nel corso della classica partitella d’allenamento, infatti, il giocatore ha rimediato un risentimento muscolare che potrebbe portarlo a saltare le prossime partite. Tutto, però, è da valutare e potrebbe anche essere un leggero affaticamento.

Le squadre di Serie A, intanto, stanno cercando di capire se ci sono le possibilità per chiudere il campionato. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di una possibile sospensione. Anche nel calcio, infatti, si inizia ad avere preoccupazione per come si sta propagando il virus, tanto che il presidente dell’AIC, Damiano Tommasi, ha scritto su Twitter: “Serve altro? Fermiamo il campionato!“.

Almeno per il momento l’attuale giornata di campionato dovrebbe essere svolta a porte chiuse ma durante la prossima settimana vi potrebbero essere delle misure straordinarie che potrebbero portare alla sospensione del campionato di Serie A a tempo determinato, almeno fino al prossimo 3 Aprile. Per il momento la decisione di decretare la Lombardia ed altre province come “zona rossa” non ha influito sullo svolgimento del massimo campionato italiano ma ci potrebbero essere delle novità nei prossimi.