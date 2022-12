Napoli, risposta negativa dagli agenti di Kim

Il Napoli sembrerebbe trovarsi in un muro contro muro con gli agenti di Kim per l’eliminazione della clausola rescissoria

Pericolo per il Napoli, con Kim Min Jae che in estate potrebbe finire per essere acquistato da altri club esteri nel caso in cui pagassero la clausola rescissoria. Clausola rescissoria che i partenopei vorrebbero eliminare, con gli agenti del giocatore che però sembrano fare muro.

Le trattative per il rinnovo del giocatore sembrano potersi allungare di tanto, con gli azzurri destinati ad avere un po’ di sofferenza nel caso in cui volessero rinnovare sul serio il contratto del difensore sud coreano.

Giovanni Scotto sulla questione

A parlare della situazione è Giovanni Scotto, giornalista del Roma che sui suoi canali social ha fatto il punto della situazione. Ecco cosa ha detto: “Contatti tra il ds del Napoli Giuntoli e gli agenti di Kim. L’obiettivo del club è cancellare la clausola di 50 milioni (valida dal 1 al 15 luglio 2023). Per ora risposta negativa, ma a fronte di un rinnovo contrattuale c’è la possibilità di incrementarla fino a 75 milioni”.

Sulle due sconfitte in amichevole ha aggiunto: “Due avversarie più avanti di condizione e tanti carichi di lavoro da smaltire perché ci saranno 5 mesi intensi. Il modulo c’entra poco, qualche leggerezza di troppo in difesa ma restano le assenze importanti. C’è tempo per ritrovare la brillantezza che servirà contro l’Inter”. Gli azzurri, quindi, dovranno affrontare mesi durissimi sia tra campionato che mercato. Ci sarà un tour de force impressionante, con il trono di campioni d’Italia da depredare.