Napoli, rispunta la pista Amrabat: da battere la concorrenza del Torino

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, attorno ad Amrabat si sarebbe di nuovo infiammato il mercato. Il centrocampista della Fiorentina era stato acquistato dal club viola appena lo scorso anno per 20 milioni di euro più bonus, ma la sua esperienza in quel di Firenze finora non è stata di certo delle migliori.

Ecco allora che l’ex Hellas Verona potrebbe cambiare aria. Meta? In pole position vi è il Torino del neotecnico Ivan Juric. Ad agevolare la trattativa vi è proprio l’ottimo rapporto tra il tecnico ed il centrocampista, che potrebbe permettere ad entrambe le parti di beneficiare della situazione.

La trattativa non è facile, perché il cartellino di Amrabat risulta abbastanza esoso, soprattutto per il Torino. Ecco allora che alla finestra vi è sempre il Napoli, che già l’anno scorso era stato vicinissimo ad assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore.

Le disponibilità economiche del club partenopeo sono maggiori rispetto a quelle dei granata. Il profilo del calciatore marocchino inoltre sarebbe perfetto per il ruolo di mediano davanti alla difesa nel 4-2-3-1 di Luciano Spaletti, ruolo lasciato libero dalla partenza di Bakayoko.

Verosimile comunque che in quel di Napoli venga preso in considerazione Amrabat solo nel caso in cui un big come Fabian Ruiz venga ceduto. In caso di permanenza dei top players invece, il ruolo lasciato libero da Bakayoko sarà probabilmente occupato da una soluzione molto low-cost.