Napoli, è tempo di buone notizie e di ritorni

Per il Napoli, finalmente, sembra esserci una notizia positiva, che può far tirare un sospiro di sollievo ad Antonio Conte. La zona nevralgica del centrocampo sta per tornare quella di un tempo.

Per diverso tempo, Lobotka, Elmas e Mctominay hanno lavorato il doppio per cercar di non far pesare l’assenza degli altri mediani. Conte, dopo aver lasciato un giorno di riposo all’intero team, ha richiamato tutti a Castel Volturno. C’è una partita da preparare: Napoli-Roma.

Tra i presenti, ora però, c’è anche Billy Gilmour. Lo scozzese, dopo mesi di lontananza, è pronto per scendere in campo. Le parole della “Gazzetta dello Sport”:” Billy Gilmour è tornato nel Napoli, ha cominciato ad allenarsi, si è fatto qualche seduta e adesso punta con gradualità a ripresentarsi in compagnia degli altri pure in campo. I muscoli a volte vengono orientati dall’umore.

In mattinata, Gilmour avrà modo di afferrare il senso di questa assenza che l’ha trascinato in sala operatoria per colpa della pubalgia.

Però almeno è arrivato un sabato diverso e se corrucciando dovesse capire che sì, si può fare, allora farà un cenno a Conte e si sederà in panchina; altrimenti, per male che vada, lui ci sarà con l’Atalanta, tra otto giorni“.