Napoli, ritorno imminente di un infortunato: la data

Sono mesi, ormai, che Gilmour è assente dalla rosa del Napoli. Il centrocampista, colpito da una serie di problemi, legati alla pubalgia, finalmente sta per tornare al Maradona.

La notizia ha rincuorato il mister Antonio Conte, che può iniziare a tirare un sospiro di sollievo.

L’ultima prestazione del calciatore scozzese risale al primo novembre 2025, data del match contro il Como. L’operazione si è svolta a Londra un mese dopo. Da quel momento, la strada verso il recupero è stata percorsa step by step; fino a quando, qualche settimana fa, pian piano, Gilmour ha ripreso a correre con i compagni.

Stando a quanto rivelato dal giornale “Il Mattino”, il suo ritorno è imminente. Il rientro è previsto per la prossima settimana. Dunque, potrebbe essere tra i convocati del match contro l’Atalanta.

La partita che si svolgerà domenica 22 Febbraio è un punto cruciale per il campionato e per le sorti finali della corsa allo scudetto di quest’anno.