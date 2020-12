Napoli, ritorno di fiamma per Boga: c’è l’ok di Gattuso, anche la Juve su di lui

In casa Napoli il nome di Jeremie Boga non è mai passato di moda. L’ala ivoriana del Sassuolo non sta ingranando molto in questa stagione, complice anche un lungo infortunio che lo ha costretto ai box nelle prime uscite stagionali.

Il suo nome è stato a lungo accostato al Napoli la scorsa stagione ed ora, come spiega il portale online calciomercato.it, i tempi per il passaggio in azzurro potrebbero essere diventati maturi. Ora infatti per Boga è arrivato anche l’ok dell’entusiasta Gennaro Gattuso. Il tecnico napoletano vede nel calciatore neroverde un profilo ottimo per completare l’attacco del Napoli.

Rispetto all’anno scorso, il talento ex Chelsea non è più incedibile, anzi. Il mister Roberto De Zerbi ha dimostrato come la sua squadra funzioni perfettamente anche senza si lui, avendo a disposizione una rosa ampia e di qualità. Ovviamente il cartellino del calciatore non è propriamente economico, anche se la sua valutazione appare ora più abbordabile.

Per strappare Jeremie Boga al Sassuolo potrebbero essere sufficienti circa 25 milioni di euro. Il prezzo lieviterebbe però in caso d’asta: sul calciatore vi è infatti una folta concorrenza. Oltre al Napoli, attualmente in pole position, vi è ad esempio un’agguerritissima Juventus.

Entrambe le dirigenze nutrono un ottimo rapporto di amicizia con quella emiliana e ciò ovviamente rappresenta un gran vantaggio nel compimento della trattativa. Da capire se nel Napoli dovrà esserci una cessione importante in avanti per far spazio all’ala del Sassuolo oppure se Boga in azzurro possa accontentarsi di ricoprire il ruolo di vice Insigne.