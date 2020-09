Napoli, ritorno di fiamma per Szoboszlai: il centrocampista avrebbe chiesto la cessione al Salisburgo!

Il centrocampo del Napoli al momento è un cantiere in corso. Ceduto Allan, la squadra azzurra ha la necessità di acquistare almeno un centrocampista dalle stesse caratteristiche, soprattutto se l’idea gattusiana di 4-2-3-1 dovesse prendere maggiormente piede.

A ciò va aggiunto che in rosa vi sono dei centrocampisti il cui destino non è stato ancora delineato del tutto: ad esempio Diego Demme e Gianluca Gaetano sono in bilico tra cessione o permanenza.

A fare il punto della situazione sugli obiettivi del Napoli nella zona centrale del campo ci ha pensato quest’oggi Raffaele Auriemma, nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ in onda sull’emittente radiofonica Radio Marte. Ecco le parole del giornalista.

“Il Napoli insiste per Jordan Veretout, ma ogni giorno che passa capisce che la Roma non lo vuole vendere: la società capitolina, infatti, preferisce piuttosto vendere Amadou Diawara e un altro centrocampista, ma non il calciatore francese ex Fiorentina”.

Auriemma, confermate le difficoltà incontrate dal Napoli nella trattativa Veretout, ha così lanciato l’interessante notizia secondo cui la dirigenza azzurra sarebbe tornata prepotentemente sul giovane Dominik Szoboszlai. Ecco le sue dichiarazioni.

“Il Napoli starebbe così andando forte, di nuovo, su Dominik Szoboszlai, giovane centrocampista del Red Bull Salisburgo. Questo è il profilo su cui si sta puntando forte. Il calciatore, che è ungherese, sta facendo una bella battaglia con il suo club per essere ceduto al Napoli“.

Se confermata si tratterebbe dunque di una notizia non di poco conto. Nonostante infatti la grande concorrenza presente sulle tracce del talento ungherese, il Napoli vanterebbe della forte volontà dello stesso Szoboszlai. Resta ora ovviamente da convincere il Salisburgo.