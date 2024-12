Napoli, ritorno di Koulibaly? Le cifre

Emanuele Cammaroto, intervistato da Napoli Magazine, ha condiviso aggiornamenti significativi sulle strategie di mercato del Napoli in vista della sessione di gennaio.

Luiz Felipe e Demiral: opzioni per la difesa

Tra i nomi discussi emerge quello di Luiz Felipe, reduce dall’esperienza in Arabia Saudita. Il difensore brasiliano sarebbe stato proposto al club partenopeo, ma non figura tra le priorità attuali. Un’altra possibile candidatura è quella di Merih Demiral, attualmente sotto contratto con l’Al-Ahli fino al 2026. Il giocatore turco desidererebbe rientrare in Europa e potrebbe attirare l’interesse di Antonio Conte e Maurizio Manna, che valuterebbero la sua eventuale utilità alla squadra.

Koulibaly: un ritorno sognato, ma complicato

L’idea di rivedere Kalidou Koulibaly con la maglia azzurra rappresenta una suggestione che dipende fortemente dalla volontà del difensore senegalese. Non è un segreto che Antonio Conte sia un estimatore del giocatore, e il Napoli lo accoglierebbe con entusiasmo. L’Al-Hilal sarebbe disposto a liberarlo senza chiedere un costo per il trasferimento, ma il vero ostacolo è rappresentato dall’ingaggio.

Koulibaly percepisce uno stipendio molto elevato in Arabia Saudita, incompatibile con i parametri economici del calcio europeo. A 33 anni, il difensore dovrebbe accettare un sacrificio finanziario per intraprendere un ritorno che avrebbe motivazioni sportive e sentimentali. La proposta del Napoli si attesterebbe su un contratto di 18 mesi, con uno stipendio compreso tra i 2 e i 2,5 milioni di euro a stagione.

Altre trattative e prospettive

Tra le altre possibili piste, appare improbabile l’arrivo di Jakub Kiwior, che sembrerebbe orientato ad accettare un’offerta della Juventus. Il mercato invernale del Napoli si prospetta dunque movimentato, con diverse valutazioni in corso per rinforzare la rosa in vista della seconda metà della stagione.