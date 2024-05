Napoli, ritorno in panchina di Maurizio Sarri? Le indiscrezioni

Giuseppe Bruscolotti, icona e difensore storico del Napoli, ha alimentato la speculazione su un possibile ritorno di Maurizio Sarri alla guida della squadra azzurra. Durante un’intervista con Canale 21, l’ex capitano ha suggerito il nome dell’attuale allenatore della Lazio come candidato ideale per guidare il Napoli nella prossima stagione calcistica.

Sarri, noto per aver conquistato ben novantuno punti in una singola stagione, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del club partenopeo. La prospettiva del suo ritorno potrebbe suscitare grande entusiasmo tra i tifosi, desiderosi di rivedere il suo stile di gioco distintivo sulla panchina azzurra. Resta da vedere se questa ipotesi si tradurrà in realtà, ma certamente sarà interessante seguire gli sviluppi e valutare l’evolversi della situazione.

Le parole di Bruscolotti

“A me sono arrivate delle notizie, delle indiscrezioni relative all’arrivo di mister Maurizio Sarri sulla panchina degli azzurri in vista della prossima stagione. Io sarei molto felice per l’arrivo di Maurizio Sarri. Il toscano è passato alla storia perché in una stagione raccolse la bellezza di 91 punti. Il suo nome potrebbe essere quello giusto per ripartire”, ha detto durante l’intervista.