Napoli, rivoluzione a centrocampo: si studiano 3 colpi

Nella rosa del Napoli vi è molto da rinnovare. Tanti calciatori sono in bilico tra cessione e permanenza e De Laurentiis potrebbe sfruttare parecchie occasioni per far cassa e liberarsi di ingaggi pesanti.

In particolare, vi è una parte della rosa che potrebbe subire più ritocchi rispetto alle altre: stiamo parlando del centrocampo. Qui infatti Bakayoko ha già salutato gli azzurri poiché a fine prestito, Lobotka potrebbe andare altrove a trovare continuità e Fabian Ruiz potrebbe essere sacrificato per portare liquidità importante nelle casse del club.

Con 3 possibili cessioni, ecco allora spuntare 3 possibili acquisti. I nomi sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sono ben delineati e già approvati dal neotecnico Luciano Spalletti.

Il primo a figurare sulla lista del Napoli è Morten Thorsby, per il quale sono stati recentemente intensificati i contatti. Il centrocampista norvegese, che fa della grinta e della forza fisica le sue qualità migliori, potrebbe essere il sostituto ideale di Bakayoko.

A sostituire Stanislav Lobotka, perenne oggetto misterioso in quel di Napoli, potrebbe arrivare Matias Vecino. Il centrocampista dell’Inter è da tempo un pallino di De Laurentiis ed in più è già stato allenato da Spalletti, il quale quindi lo conosce molto bene.

L’ultimo nome che circola in orbita partenopea per completare il reparto è quello di Toma Basic. Giovane centrocampista del Bordeaux, il calciatore croato potrebbe essere il sostituto di Fabian Ruiz, quantomeno per questioni anagrafiche (entrambi sono classe ’96).